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В Петербурге на продление улиц потратят более 900 млн рублей

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© Фото: pixabay.com

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В северной столице планируют продлить проспект Маршала Блюхера, а также развить дорожную сеть в промзоне Ржевка.

На развитие дорожной сети в промзоне Ржевка потратят 970 млн рублей. Поиск подрядчика до начала сентября для выполнения работ ведется на портале госзакупок.

Победитель конкурса займется работами по продлению проспекта Маршала Блюхера от Индустриального проспекта до пересечения с улицей Коммуны. Также достройка ожидает улицу Потапова - от шоссе Революции до проспекта Маршала Блюхера. К проспекту Наставников нужно будет пустить трамвайные пути.

Пока единственную заявку отклонили - компания не соответствовала требованиям.

Напомним, проект трамвайной линии между Парнасом и Девяткино через Бугры ранее рассматривали в Смольном.

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