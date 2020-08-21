400 владельцев точек в ТЦ написали в Смольный "предсмертное письмо"

Арендаторы торговых центров Петербурга направили в Смольный просьбу разрешить им работать с соблюдением санитарных норм.

Авторы обращения отмечают, что в ТРК до сих пор закрыты кинотеатры, фудкорты, магазины островного типа, услуги и детские развлекательные центры. При этом уличный ритейл в городе, а также моллы в Ленобласти работают в полном объеме.

Письмо подписали 400 руководителей и сотрудников отрасли, включая развлекательные центры, кафе и рестораны быстрого питания и кинотеатры.

Бизнесмены считают, что возможно найти компромисс и не допустить гибели точек.