Правительство РФ разрешило регистрировать авто в МФЦ

Премьер-министр РA Михаил Мишустин подписал постановление о регистрации транспортных средств в МФЦ.

В связи с новой услугой в МФЦ будут работать сотрудники МВД, которые будут осматривать машины. Всей документацией будут заниматься обычные сотрудники МФЦ.

Отмечается, что для оказания этой услуги в центре должна быть соответствующая инфраструктура.

Напомним, на днях СМИ напугали автовладельцев появлением новых штрафов. Сообщалось, что были внесены изменения в техрегламент Таможенного союза, например, о запрете на установку багажников на крышу автомобиля. В Госавтоинспекции опровергли данные о нововведениях. А штраф за изменение конструкции можно было получить и раньше.