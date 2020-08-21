Аренду коммерческой недвижимости в Петербурге "заморозят"

Смольный может сохранить в 2021 году действующие ставки аренды нежилых помещений в качестве одной из мер поддержки бизнеса. Об этом говорится в проекте постановления, которое подготовили в комитете имущественных отношений (КИО) правительства Петербурга.

Согласно документу, индексация ставок состоится только в 2022 году - в 1,04 раза. Проект пока находится на экспертизе.

Отметим, что рынок коммерческой недвижимости "просел" из-за пандемии коронавируса и закрытия на карантин многих производств, точек торговли и услуг. Отмечается снижение спроса на аренду нежилых помещений.

Напомним, в начале августа власти дополнили приказ об арендных каникулах, что позволит предпринимателям получать отсрочки по оплате аренды не только по основному, но и по дополнительному виду экономической деятельности.