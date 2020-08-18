Дилеры испытывают автомобильный дефицит

Российские автодилеры фиксируют определенный дефицит моделей, включая Lada. Ситуация может продлиться до конца осени, сообщил ТАСС президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.

Он пояснил, что дефицит связан с карантином и остановкой производств весной и летом по всему миру. Объемы производств были снижены.

Наибольшая нехватка отмечается у Mercedes, BMW, Audi, Jaguar Land Rover, Cadillac, Chevrolet, Volkswagen, Hyundai, рассказал директор по маркетингу "Авилона" Андрей Каменский.

Что касается марок Volkswagen и Hyundai, то в этом случае частично оказали влияние и летние каникулы на заводах в Калуге и Санкт-Петербурге.

По мнению аналитиков, на авторынок влияют устойчивые слухи о возможной второй волне коронавируса и новом режиме самоизоляции.