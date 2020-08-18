В 2021 году налоги для ТЦ вырастут на 20-30%

В следующем году ожидается повышение налогов для владельцев торговых и бизнес-центров Петербурга. Как пишет РБК, на 20-30% больше придется заплатить предпринимателям в связи с ростом кадастровой стоимости коммерческих объектов.

Так, годовая налоговая нагрузка ТРК «Лето» может вырасти на 30 млн рублей

По мнению аналитиков, этот ощутимый рост может привести к росту стоимости товаров.

Повышение налогов происходит ежегодно. Однако в этом году владельцы торговых и бизнес-площадей потеряли доходы в связи с пандемией.

Как сообщалось накануне, Российский совет торговых центров (РСТЦ) выступил против закрытия моллов в случае второй волны коронавируса. За время простоя весной и летом 2020 года каждый торговый центр потерял до 100 млн рублей. Второго закрытия многие попросту не переживут, предупреждают предприниматели.