В РФ не появится новая 300-рублевая купюра с Екатеринбургом

Центральный Банк России пока не будет выпускать купюру номиналом в 300 рублей с темой, посвящённой Уралу. Как передает "Уральский меридиан", в ЦБ не планируют сейчас расширять банкнотный ряд.

Изменения вносятся по мере необходимости и если это целесообразно финансово, отметили в Центробанке.

Ранее предложение выпустить купюру в честь Екатеринбурга (к 300-летию города) в ЦБ направил депутат гордумы уральского города Андрей Пирожков.

Последний раз банк вводил новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей в 2017 году.