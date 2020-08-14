Россиянам могут повысить прожиточный минимум

Минтруд РФ предложил повысить прожиточный минимум на 262 рубля. При этом 12 392 рублей будет выплачиваться трудоспособному населению, 9 422 рублей - пенсионерам, передает ТАСС.

По отношению к первому кварталу этого года выплата вырастет от 5,3% до 6,5% для различных слоев населения.

Отмечается, что в России подорожали продукты, поэтому производится пересчет.

От прожиточного минимум зависит МРОТ - зарплата не может быть ниже этой суммы.