Российской экономике предрекают скорое восстановление

Глава Минфина России Антон Силуанов уверен, что в нашей стране экономика может восстанавливаться быстрее, чем в ряде других государств.

По его словам, беспрецедентные меры поддержки граждан, предпринятые в этом году из-за пандемии, оказались эффективны. В частности, благодаря им удалось избежать стрессовой ситуации на рынке труда, а при снятии ограничений потребительская активность, в том числе и в наиболее пострадавших секторах, хорошо восстанавливается.

Силуанов отметил, что падение в различных секторах может быть не столь глубоким, как в других странах.



Государственные заимствования, к которым пришлось прибегнуть в кризисный момент, будут плавно приведены в соответствие с реальными возможностями экономики страны, пояснил министр.

В министерстве в июле называли примерную сумму бюджетного дефицита - 5 трлн рублей. Причиной сокращения доходов бюджета стали не только ограничения для бизнеса, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, но и обвал цен на нефть, санкции и ряд других сложностей.