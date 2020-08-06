Высокоскоростную магистраль Петербург - Москва запустят через несколько лет

Замглавы министерства Владимир Токарев рассказал о проекте ВСМ - высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Запуск трассы произойдет, как планируется, в конце 2026 года, отметил Токарев в интервью ТАСС.

Чистую прибыль магистраль, по которой будут перевозить только пассажиров, сможет приносить к 2031 году. Время путешествия составить немногим больше двух часов.

Пока стоимость магистрали, проект которой завершат через три года, оценивается в 1,7 трлн рублей.

Напомним, что сообщение между столицей и северной столицей постоянно пытаются улучшить. Так, в ноябре 2019 года были завершены строительные работы на платной автотрассе М11.