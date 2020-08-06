Назван поставщик трамваев для частной линии Купчино - Славянка

Группа "Синара" поставит на трамвайную линию Купчино - Славянка новые трамваи Skoda (компании сотрудничают). Как сообщает пресс-служба Газпромбанка, договор подписан между самим банком, Синарой, ГК "АБЗ-1" и ООО "БалтНедвижСервис".

Планируется, что ветка пройдет по Фрунзенскому и Пушкинскому районам.

По новым стандартам в вагонах будут удобные низкие полы, кондиционеры, место для зарядки телефонов и Wi-Fi.

Машиностроительный концерн Skoda Transportation будет обслуживать составы по технической части после вывода на линию.

Отметим, что это второй проект частной трамвайной линии в северной столице.