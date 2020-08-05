В Петербурге остановили строительство шестой линии метро

Ростехнадзор приостановил работы по строительству Красносельско-Калининской (шестой) линии метрополитена. Это связано с грубыми нарушениями, которые были допущены при эксплуатации подземной шахты компанией-генподрядчиком «Метрострой», сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Ростехнадзора.

В работе вентиляции шахты найдены недочеты, также вызвало вопросы состояние водоотлива и откаточных путей.

В отношении подрядчика ОАО "Метрострой" возбуждено административное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ).

Постановлением от 5 августа работа на этой шахте приостановлена на срок 90 суток.

Шестая линия должна соединить юг и северо-восток Петербурга. В рамках проекта возводятся шесть станций: «Обводный канал — 2», «Боровая», «Заставская» («Черниговская»), «Броневая», «Путиловская», «Казаковская» («Юго-Западная»). Сроки строительства были поначалу до июня 2022 года. В настоящее время планируется завершить линию к 2023 году.

Стоимость работ по сооружению участка линии и двух станций составляет 37,72 млрд рублей. Контракт на выполнение работ дирекция заключила с "Метростроем" в декабре 2015 года.