Смольный увеличил прожиточный минимум на 145 рублей

Смольный увеличил прожиточный минимум для неработающего населения до 11007 рублей. Это на 145 рублей больше, чем в первом квартале текущего года. Прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличился до 12063 рублей. По сравнению с началом года сумма увеличилась на 160 рублей.

Минимальный размер оплаты труда – установленный минимум оплаты труда в час, день, неделю, месяц или год, который работодатель может должен платить своему работнику. Сумма может быть меньше только в том случае, если у сотрудника неполная рабочая занятость или свободный график.

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В декабре 2017 года прездиент России Владимир Путин подписал указ о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. На данный момент минимальная зарплата в Петербурге с 1 января составляет 17 тыс. рублей.