Из разряда фантастики: средняя зарплата петербуржцев подросла до 60 тыс. рублей

Средняя зарплата петербуржцев выросла на 12% за первое полугодие 2018 года и достигла 59,1 тыс. рублей, сообщил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов. По его словам, это выше средних показателей по стране почти на 40%.

Чиновник добавил, что рост реальных зарплат в первом полугодии составил 9,3%, до 2024 года в Северной столице тенденция сохранится на уровне 5,7%.

Обстановка на рынке труда в Петербурге стабильна, уровень безработицы в Смольном считают низким. К настоящему момента только 1,4% жителей города считаются безработными. Численность рабочей силы, в свою очередь, составляет более 3 млн человек.

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Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии для жителей Петербурга к августу этого года. Больше всего зарабатывают директора по строительству. Согласно актуальной ситуации на рынке, они получают от 600 тыс. рублей.

Второй наиболее высокооплачиваемой вакансией «R&D-менеджер» в фармацевтической сфере, которые занимаются стратегиями технологического развития компаний. Им платят от 400 тыс. рублей. На третьей строчке оказались научные сотрудники в китайских организациях, зарабатывающие от 300 до 600 тыс. рублей.