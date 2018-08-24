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Привет, ипотека: петербуржцы за полгода набрали почти 350 млрд рублей кредитов

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Быстрее всех растет жилищное кредитование, здесь сказывается снижение ключевой ставки Банка России.

Жители Петербурга с начала года взяли 346,9 млрд рублей кредитов, сообщили в пресс-службе Центробанка РФ. В Ленобласти показатель намного скромнее – почти 82 млрд рублей. Всего же кредитный портфель в Северо-Западном Федеральном округе, согласно данным на 1 июля, достиг 1551,6 млрд рублей.

Аналитики отмечают, что быстрее всего растет жилищное кредитование, здесь доля достигла 24,7%. По сравнению с таким же периодом прошлого года количество жилищных кредитов выросло на 52,4%, а объем увеличился на 64,2% до 85,7 млрд рублей.

Росту способствовало снижение ключевой ставки Банком России, и, как следствие, уменьшение стоимости заемных денег. Подросла и платежная дисциплина заемщиков – доля просроченной задолженности снизилась с 6,1% до 4,5%.

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Ранее сообщалось, что общая задолженность россиян перед банками с начала года выросла на 26% и достигла 13,49 трлн рублей. Кредиты, выданные компаниям, за пять месяцев выросли только на 5%, общий кредитный портфель – на 10%.

Эксперты полагают, что активная выдача займов населению в течение 2-3 лет может привести к росту закредитованности, однако пока ставки снижаются, а сроки кредитов увеличиваются, нагрузка на граждан не будет быстро расти.

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