Швейцарский банк Credit Suisse опроверг заморозку российских активов на 5 млрд долларов

Швейцарский банк Credit Suisse опроверг информацию о заморозке российских счетов на 5 млрд долларов, сообщает ТАСС.

По данным издания, были реклассифицированы определенные активы (из активов под управлением переведены в активы на доверительном хранении, – прим. ред.), попавшие под действие американских санкций.

«Credit Suisse сотрудничает с международными регуляторами в юрисдикциях, где банк ведет бизнес, соблюдая регуляторные нормы, что также включает санкции в отношении России», – рассказали представители банка.

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Они заверили, что произошедшие изменения не коснутся активов клиентов банка, не находящихся под санкциями. «Российский рынок является для нас одним из приоритетных, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», – добавили в кредитной организации.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на сумму 5 млрд швейцарских франков (5 млрд долларов, – прим. ред.), чтобы не попасть под американские санкции. Кому принадлежали «замороженные» активы не уточнялось.