Курс доллара обновил максимум с начала 2018 года

В четверг, 23 августа, на открытии торгов на Московской фондовой бирже доллар вырос до 68,67 рубля, что является абсолютным максимумом с начала 2018 года. К полудню курс американской валюты немного снизился – до 68,60 рубля. Евро, в свою очередь, прибавил в цене 30 копеек и закрепился на отметке 79,28 рубля.

Аналитики объясняют снижение российской валюты вступлением в силу новых американских санкций против РФ. Власти США анонсировали ограничительные меры в первой половине августа в связи с отравлением экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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В связи с падением рубля на 5-7% подоражают авиабилеты за границу. Эксперты рекомендуют туристам не затягивать с планированием осеннего или новогоднего отпуска за рубежом.

