Кудрин: У России хватит денег пережить только один финансовый кризис

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время парламентско-общественных слушаний по пенсионной реформе заявил, что средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит только на то, чтобы пережить только один кризис.

«Пока у нас больше средств нет», – резюмировал Кудрин.

По словам экс-министра финансов, во время прошлого кризиса, который случился в 2008-2009 годах, половина резервного фонда ушла на спасение бюджетной системы, включая Пенсионный фонд.

Согласно данным Кудрина, на начало августа в резервах ФНБ находилось 4,8 трлн рублей, это почти на 5 млрд больше, чем в июле. В фонд направляются дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой цены на нефть.

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Алексей Кудрин занимал должность министра финансов России с 18 мая 2000 года по 26 сентября 2011 года, также он дважды находился в должности заместителя председателя правительства России.

С 2011 года Кудрин не работал в государственных структурах – он покинул Кремль после конфликта с президентом страны Дмитрием Медведевым. В дальнейшем политик занимал должность декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ.

В 2016 году по поручению действующего лидера Владимира Путина Кудрин возглавил Центр стратегических разработок, который принимал участие в проектах по разработке новых ракет и другого отечественного вооружения. По словам экс-министра финансов, он лично занимался обеспечением ряда видов войск соответствующей техникой и вооружением.

В 2018 году Кудрин согласился возглавить Счетную палату по инициативе партии «Единая Россия». Экономист уже обозначил ключевые задачи на посту: переход к стратегическому аудиту и широкое использование цифровых технологий.