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Без Рыбки, но с Дерипаской: кто больше всех заработал на ЧМ-2018

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© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

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Больше всех мундиаль порадовал бизнесмена Геннадий Тимченко, он заработал на строительстве стадионов в Волгограде и Нижнем Новгороде.

Владелец частной инвестиционной группы Volga Group и президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко заработал больше всех на прошедшем Чемпионате мира по футболу, сообщает «Лента.ру». Об этом говорится в отчете аналитического агентства WMT Consult.

Компания миллиардера построила стадионы в Нижнем Новгороде и Волгограде. Чуть меньше контрактов получили Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска. Первый был ответственнен за строительство нового аэропорта Платов в Ростове-на-Дону, второй – за возведение «Зенит-арены» и третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево.

«Проведение ЧМ-2018 также не обошлось без участия Михаила Фридмана, Алишера Усманова, Леонида Федуна, Аркадия Ротенберга, Дмитрия Каменщика и прочих известных олигархов», – говорится в исследовании.

Общая стоимость организации турнира составила 1,2 трлн рублей. 134 млрд из них пошло на строительство и реконструкцию стадионов, 352,5 млрд – на аэропорты, дороги и другие объекты транспортной инфраструктуры.

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Авторы отчета подчеркивают, что инфрастурктурные проекты затронули не только Москву и Петербург. В частности, в Ростове-на-Дону с нуля был построен современный аэропорт, были реконструированы воздушные ворота в Саранске, до которых бы еще не скоро дошел ремонт.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победу на соревновании одержала сборная Франции. В финале трехцветные обыграли Хорватию со счетом 4:2. Третье место осталось за сборной Бельгии, которая была сильнее Англии – 2:0.

Сборная России добилась на мундиале лучшего результата за всю историю – вышла в 1/4 финала, где по пенальти проиграла будущему финалисту турнира – Хорватии. Следующий Чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году.

 

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