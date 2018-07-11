Федеральная налоговая служба попросила полный доступ к банковским счетам россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) попросила доступ к банковским счетам россиян вне рамок налоговых проверок, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ ведомства частному лицу. По данным издания, ведомство объявило войну незаконному предпринимательству.

Если Минфин согласится с подобной инициативой, то налоговики смогут контролировать все средства, поступающие на счета граждан, доначислять налоги при выявлении незадекларированных доходов.

Сейчас в ФНС могут получать информацию по счетам лишь в рамках налоговых проверок – выездной и камеральной. Камеральная проверка проводится после подачи налоговой декларации и для подтверждения заявленных в декларации сведений. Выездные проверки в отношении обычных граждан проводятся крайне редко, только по решению руководителя инспекции ФНС.

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Ранее СМИ опубликовали недостоверную информацию, что с 1 июля 2018 года вступят в силу поправки, которые обяжут финансовые организации автоматически передавать в ФНС данные обо всех операциях по банковским картам клиентов.

В действительности, банки с 2013 года обязаны передавать в налоговую службу информацию о новых открытых счетах физических лиц. Финансовые организации должны сообщать налоговикам всю информацию о денежных операциях, однако данные не передаются в ФНС автоматически, а только по специальному запросу.