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Опять стагнация: в Петербурге и Москве остановился рост зарплат

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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В первом полугодии доходы подросли только у работников бюджетной сферы.

В Петербурге и Москве остановился рост зарплат в частных компаниях, сообщается в исследовании HeadHunter за первое полугодие этого года. В первом полугодии зарплаты сотрудников в столице и Подмосковье остались на уровне прошлого года, в городе на Неве и Ленобласти доходы жителей сократились на 2%.

В целом по стране в первой половине этого года зарплаты в российских компаниях почти не изменились. Эксперты связывают этот тренд с сезонностью и стабилизацией экономики. В текущие шесть месяцев устойчивый рост показывали только доходы бюджетников.

Максимальный прирост зарплат был зафиксирован в Северо-Кавказском округе. Там зарплаты увеличились на 13%. Немного повысились зарплаты в Центральном и Северо-Западном (по 7%), Сибирском (6%), Приволжском (5%) и Южном (4%) федеральных округах.

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В последний раз зарплаты в России увеличивались относительно инфляции в 2013 году. В среднем, гражданин России получал 915 долларов. В 2014-2015 годах зарплата упала почти на половину и начала понемногу восстанавливаться лишь в 2016-2017 годах. В нынешних реалиях это 69 место в мире.

Ранее стало известно, что общая задолженность россиян перед банками с начала года выросла на 26% и достигла 13,49 трлн рублей. Эксперты полагают, что активная выдача займов населению в течение 2-3 лет может привести к росту закредитованности, однако пока ставки снижаются, а сроки кредитов увеличиваются, нагрузка на граждан не будет быстро расти.

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