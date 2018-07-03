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Долги россиян перед банками увеличились до 13,5 трлн рублей

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Активная выдача займов населению может привести к росту закредитованности в течение трех лет.

Общая задолженность россиян перед банками с начала года выросла на 26% и достигла 13,49 трлн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на расчеты агентства НРА. Кредиты, выданные компаниям, за пять месяцев выросли только на 5%, общий кредитный портфель – на 10%.

Эксперты полагают, что активная выдача займов населению в течение 2-3 лет может привести к росту закредитованности, однако пока ставки снижаются, а сроки кредитов увеличиваются, нагрузка на граждан не будет быстро расти. Половину портфеля розничных кредитов составляет ссуды под залог недвижимости или автомобиля, а значит, риски для банков по ним ниже.

Согласно расчетам НРА, за первые пять месяцев 2018 года объем розничных кредитов населению вырос на 26%, а общая задолженность достигла 13,49 трлн рублей. Кредитование компаний увеличивалось намного медленнее: с января по май корпоративный кредитный портфель банков вырос на 5%, до 34,14 трлн рублей.

Как показал опрос Центробанка, в первом квартале текущего года большинство банков оценивали условия кредитования населения как нейтральные или умеренно мягкие, а значит, не ограничивающие для большинства заемщиков доступ к кредитам и спрос на них. Регулятор отмечает более мягкие условия кредитования в рознице и более осторожный подход к кредитованию.

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При этом качество портфеля кредитов, выданных гражданам, улучшилось. Банки снижали отчисления в резервы на возможные потери.

«Несмотря на санкции возвращается ощущение стабильности и предсказуемости будущего. Поэтому снова можно много тратить и жить в кредит, как в старые добрые времена. Мы это хорошо видим по опережающим темпам роста потребительского кредитования», – сказал старший вице-президент Сбербанка Александр Бондаренко.

Скорее всего, в ближайшее время рост кредитования продолжится. Помимо ипотеки, которая остается популярной, будет расти сегмент «займов до зарплаты», которые предлагают микрофинансовые организации, считает советник генерального директора «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов.

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