Социальная сеть «ВКонтакте» запустила собственную платежную систему VK Pay, сообщает «Русская планета». Первое время все платежи будут осуществляться без комиссии, но в будущем компания рассчитывает на создание маркетплейса с оборотом 100 млрд в год.

Создатели VK Pay считают, что платежной системой будут пользоваться представители малого и среднего бизнеса, которые используют социальные сети в качестве основного канала для продвижения своей продукции.

Первыми партнерами площадки стали продавцы билетов на развлекательные мероприятия Kassir.ru и ShowGoGo, сервисы доставки еды Grow Food и Delivery Club, сервис вызова врача на дом DOC+, сервис продажи билетов на самолеты и поезда OneTwoTrip.

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На данный момент платежная система имеет ограничения по выводу наличных – до 200 тыс. рублей в месяц, а также ограничение на предельную сумму одной транзакции – не более 60 тыс. рублей.

Ранее стали известны даты проведения VK Fest в Петербурге. Музыкальный фестиваль пройдет в Северной столице 28 и 29 июля. На сцене выступят такие исполнители как Noize MC, Баста, Монеточка, «Чайф» и другие.

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