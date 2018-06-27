ФНС предоставит банкам доступ к данным о зарплатах заемщиков

С осени этого года банки начнут получать сведения о доходах клиентов из Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщают «Известия» со ссылкой на председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина.

Это нововведение существенно упростит взаимодействие с заемщиками и процесс одобрения их кредитных заявок. Клиентам не придется получать справку о доходах у работодателя, визировать и приносить ее в банк. Все можно будет сделать на официальном сайте ФНС, где личный кабинет будет интегрирован с порталом госуслуг.

«Нововведение позволит оптимизировать процесс андеррайтинга (услуги банка, гарантирующие получение выплат в случае финансовых убытков, – прим. ред.), сделав его более оперативным и достоверным. В результате у клиентов появится возможность получить кредит по более низкой ставке, а у банков – снизить риски», – сказала заместитель управляющего петербургского филиала Фора-банка Алина Бажулина.

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Ранее СМИ опубликовали недостоверную информацию, что с 1 июля 2018 года вступят в силу поправки, которые обяжут финансовые организации автоматически передавать в ФНС данные обо всех операциях по банковским картам клиентов.

В действительности, банки с 2013 года обязаны передавать в налоговую службу информацию о новых открытых счетах физических лиц. Финансовые организации должны сообщать налоговикам всю информацию о денежных операциях, однако данные не передаются в ФНС автоматически, а только по специальному запросу.

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