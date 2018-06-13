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Россияне стали больше тратить

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Жители страны оценивают нынешнее время как подходящее для больших расходов.

Россияне ушли от сберегательной модели поведения и стали больше тратить, сообщают «Известия» со ссылкой на Центробанк. Норма накоплений вернулась к уровню 2013–2014 годов. Этой динамике поспособствовало оживление на рынке потребительского кредитования.

Жители страны оценивают нынешнее время как подходящее для больших расходов. Эксперты считают, что активные траты простимулируют розницу, ускорят рост экономики и повлияют на повышение ставок по вкладам.

Переход на потребительскую модель стал возможен после того, как в стране стабилизировался курс рубля, а цены на нефть поднялись до 70-80$ долларов за баррель. При этом граждане все же копят, хоть и не в таких объемах, как во время кризиса.

По словам главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, ситуация с потреблением населения улучшилась, однако говорить о полном отказе россиян от сбережений преждевременно, так как реальные доходы населения начали расти только в этом году после падения на протяжении четырех лет подряд.

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Средний чек в крупных российских городах продолжает падать. За последний месяц поход за продуктами в среднем обходится петербуржцу в 609 рублей. Средний чек по всей стране снизился до 521 рубля. Соответствующую статистику приводит исследовательский холдинг Romir.

Ранее ЦБ сделал прогноз, согласно которому модель поведения современной молодежи может оказать негативное воздействие на основы пенсионной системы. Специалисты банка объясняют это тем, что поколение, родившееся 1980–2000-х, настроено жить здесь и сейчас, не делать больших накоплений и тратить деньги на удовольствие.

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