Правительство России планирует повысить НДС до 20%

Правительство России рассматривает возможность повысить налог на добавленную стоимость (НДС, – прим. ред.) до 20%, сообщают «Ведомости». На такие меры кабмин вынужден пойти для выполнения нового «майского указа» президента Владимира Путина, который оценивается примерно в 8 трлн рублей.

По предварительным подсчетам, повышение пенсионного возраста принесет в казну около 2 трлн рублей, еще 4 трлн правительство планирует получить за счет размещения облигаций федерального займа и налоговой реформы в нефтяной острали.

Оставшиеся 2 трлн рублей за шесть лет попробуют «выгадать» за счет повышения НДС с 18 до 20%. Это решение в правительстве считают наиболее гуманным по сравнению с повышением налога на доходы физических лиц (НДФЛ, – прим. ред.) или введением налога с продаж.

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Силуанов: Налоги поменяются, журналисты меня неправильно поняли



Ранее министр финансов России Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, пообещал, что в ближайшие шесть лет правительство не будет повышать налоги.

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