Россия простила Киргизии долг в 240 млн долларов. Госдума ратифицировала подписанный в июне 2017 года протокол о списании денег. Аналогичный закон был ратифицирован парламентом Киргизии и подписан президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Соглашение об урегулировании задолженности Россия и Киргизия заключили в сентябре 2012 года. На следующий год Москва списала Бишкеку 188,9 млн долларов долга.

Оставшаяся сумма в размере 300 млн долларов подлежала списанию в течение десяти лет по 30 млн долларов ежегодно. С 2016 по 2017 год наша страна списала дружественному государству еще 60 млн долларов.

В целом за последние 11 лет Россия простила Бишкеку 703,2 млн долларов внешнего долга. В частности, в 2005 году в рамках Парижского клуба были реструктурированы и списаны 184,3 млн долларов, в период с 2005 по 2015 годы - еще 488,9 млн долларов.

Это далеко не первый случай, когда власти России проявляют великодушие. В 2016 году Москва списала 172 млн долларов долга Монголии, в 2015 году счастливчиком стал Мадагаскар, которому простили 88,2 млн долларов. В 2014 году финансового прощения заслужили Куба и Узбекистан - 30 млрд и 865 млн долларов. Тем временем внешний долг России продолжает расти. В 2017 году он увеличился на 2,9% – до 529,094 млрд долларов.