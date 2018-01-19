Смольный выделит более 100 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Из городского бюджета Петербурга выделят 101,5 млн рублей на шесть программ по поддержке малого и среднего бизнеса, сообщает комитет по развития предпринимательства и потребительского рынка Петербурга.

Из общей суммы 36 млн рублей пойдут на выставочно-ярмарочную деятельности, 25 млн – на субсидии по аренде в сфере легкой промышленности, 14 млн – на поддержку социального предпринимательства.

Предприятиям, создающим или развивающим группы дневного времяпрепровождения для детей дошкольного возраста, положены 13,5 млн рублей, 7 млн потратят на сертификацию, еще 6 млн достанутся тем, кто занимает ремесленничеством и народными художественными промыслами.

На дотации могут претендовать только те предприятия, которые не имеют неисполненных обязательств по уплате налогов, штрафов, страховых взносов и пеней.