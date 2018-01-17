Российская экономика в I квартале вырастет на 1,2%

В первом квартале 2018 года российская экономика вырастет на 1,2%, сообщают «Известия» со ссылкой исследование РЭУ им. Г.В. Плеханова. Эксперты считают, что основной импульс придаст финансовая деятельность – страхование, фондовый рынок и денежные переводы.

Им прогнозируют рост на 3,4% за счет увеличения количества страховых услуг для населения и объема операций на фондовом рынке, интерес к которому у россиян растет на фоне снижения популярности депозитов. Просто держать деньги в банке становится невыгодным, в связи с чем жители страны попробуют себя в роли фондовых инвесторов, как в долевые, так и долговые инструменты.

Росту ВВП также будут способствовать операции с недвижимостью. Они увеличатся на 2,15% за счет низких ставок по ипотеке. В прошлом году купить жилье в кредит можно было под 9–9,5%. Еще одним стимулом для приобретения квадратных метров станет стартовавшая в 2018 году программа льготной ипотеки для молодых семей с двумя и более детьми.

Вклад в развитие экономики внесет и дорожающая нефть. Сейчас баррель марки Brent торгуется вокруг отметки в $70 против $56 в начале 2017 года. Это стимулирует обрабатывающие производства, за счет чего рост ВВП получит 0,25 п.п. Впрочем, доходы россиян от это не увеличатся, так как все поступления от продажи нефти по цене выше $40 за баррель идут в Фонд национального благосостояния для накопления резервов.