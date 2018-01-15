Госдума обойдется бюджету почти в 11 млрд рублей в 2018 году

Стоимость работы Госдумы в 2018 году обойдется бюджету в 10,69 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на соответствующую смету. По сравнению с минувшим годом расходы на нижнюю палату парламента выросли на 829,2 млн рублей, или на 8,4%.

В конце декабря смета была утверждена думскими комитетами по бюджету и регламенту, а также руководством аппарата. По данным издания, увеличение запросов Госдумы связано с индексацией зарплат депутатов на 4% и с увеличением расходов на деятельность парламентариев в регионах.

На взносы в международные организации Дума потратит всего 76,8 млн рублей. В первую очередь речь идет о Парламентской ассамблее ОБСЕ, Межпарламентском союзе, Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентской ассамблее православия.

Депутаты хотят обновить парламентское телевидение за 344,02 млн рублей. По словам главы регламентного комитета палаты Ольга Савастьянова, деятельность Госдумы будет освещаться полнее. Сюжеты будут рассказывать, например, о работе депутатов.