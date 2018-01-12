Минимальная цена на коньяк в России может взлететь более чем на треть

Минимальная розничная цена на бутылку коньяка объемом 0,5 литра может вырасти более чем на треть – до 500 рублей, сообщают «Известия».

Производители поддерживают решение Минсельхоза, так как текущая минимальная розничная цена в размере 371 рубля позволяет легко изготавливать фальсификат. Уже сейчас поддельным коньяком заполнены 60% российского рынка.

После того, как в Минсельхозе окончательно определятся с минимальной ценой, предложение будет направлено в Минфин, который устанавливает минимальные цены на алкоголь. Обычно этому предшествует повышение акциза.

В 2018 году налоговые сборы для всех видов спиртного были заморожены на уровне 2017 года.