В Петербурге подорожали салат в горшочке и огурцы

С 18 декабря 2017 по 8 января 2018 года цены на огурцы и салат в горшочке в сетевых магазинах Петербурга взлетели на 7,5% и 16% соответственно, сообщает АБН. Огурцы подорожали на 12,65 рублей до 167,92 рубля за один кг. Салат в горшочке подрос в цене на 10,78 рублей и теперь стоит 66,92 рубля за упаковку. В целом продуктовая корзина подорожала на 23,5 рублей до 1201,31 рубля.

«Качественные огурцы были в явном дефиците, и рынок сбалансировался на повышении. Что касается зеленого салата, то ситуация с повышением цен на него не очень прозрачна и нехарактерна для этого периода. Сложно судить, что послужило причиной такой динамики, возможно, такой же дефицит продукта, как в случае с огурцами», – рассказала коммерческий директор продуктового онлайн-ритейла «Салатница» Анна Галинская.

Также она отметила, что после Нового года характерно удешевление фруктов, особенно цитрусовых. В частности, апельсины и мандарины люди активно приобретают в конце декабря, после чего спрос на эти фрукты резко снижается. Так как никто из продавцов не хочет остаться с крупными партиями нереализованного товара, то следуют большие скидки и снижение цен.