Росстат назвал регионы России с самым низким ростом цен

Росстат зафиксировал самый низкий рост цен в Пензенской области, сообщают «Известия». В данном регионе инфляция не превысила 1%. Следом идут Омская область, Пермский край, Республики Чувашия и Мордовия.

Наиболее высокий рост цен в Якутии. Товары и услуги в этом регионе подорожали на 4,9%. Второе и третье место с конца заняли Москва и Петербург. В столицах цены взлетели вверх на 3,5 – 3,9%.

В Центробанке подчеркнули, что в целом по стране цены выросли незначительно. Регулятор объясняет рекордно низкую инфляцию укреплением рубля и хорошим урожаем. Благодаря успехам в полях, в стране впервые два месяца подряд был зафиксирована дефляция. В августе товары и услуги подешевели на 0,5%, а в сентябре – на 0,1%.

«Одновременно продолжилось снижение цен на фрукты и цитрусовые, что, вероятно, связано с произошедшем в сентябре укреплением рубля. Цены на эту категорию товаров реагируют на курсовые колебания практически без лага», — отмечает ведомство в документе.

Показатель инфляции в регионах учитывается Центробанком при принятии решений о ключевой ставке. Сильное замедление роста цен в субъектах дает регулятору возможность быстрее перейти к нейтральной монетарной политике. В середине декабря ЦБ неожиданно сильно снизил ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,75%.