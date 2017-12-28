Минфин впервые назвал зарплаты министров

Министерство финансов впервые опубликовало среднемесячные зарплаты государственных служащих, в том числе высокопоставленных министров, сообщает РБК. Данные представлены за 2016 году, в текущие 12 месяцев зарплаты чиновников не индексировались.

Согласно статистике, наибольшая зарплата у главы Минфина Антона Силуанова – 1,7 млн рублей в месяц. Немногим меньше зарабатывают министры экономического развития и энергетики – 1,27 и 1,16 млн рублей соответственно.

Наименьшие зарплаты у министра строительства и ЖКХ Михаила Меня и главы Минсельхоза Александра Ткачева. На двоих они получают около 900 тыс. рублей. В целом среднемесячная зарплата чиновников правительства России составила 693 тыс. рублей. Больше всех получают в Счетной палате (668,8 тыс. рублей) и Конституционном суде (615 тыс. рублей).

Ранее служба исследований HeadHunter назвала самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге. Первое место в рейтинге занимает «Директор по стратегическому маркетингу (производитель уникальных решений для ванных комнат)» с зарплатой до 400 тыс. рублей. Следом за ним идут «Коммерческий директор» с зарплатой до 300 тыс. рублей и «Управляющий Санкт-Петербургским филиалом» с зарплатой от 250 тыс. рублей.