Центробанк снизил ключевую ставку до 7,75% годовых

Банк России снизил ключевую ставку с 8,25 до 7,75% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. Инфляция находится на уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года. На решение совета директоров о снижении ставки повлияло продление соглашения об ограничении добычи нефти, снижающее проинфляционные риски до конца года.

«Снижение ставки на 50 б.п. представляется оправданным и своевременным, если придавать меньшее значение геополитическим рискам, внимание к которым было повышенным в последнее время. Инфляция и инфляционные ожидания обновили исторические минимумы, и с высокой вероятностью большую часть 2018 года темп роста цен будет находиться ниже 4%», - прокомментировали в Бинбанке решение регулятора.

В самом ЦБ подчеркивают, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься исходя из баланса рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамики экономической активности относительно прогноза.

Ранее Банк России объявил о санации Промсвязьбанка, которая будет проводиться с участием средств Фонда консолидации банковского сектора. В ЦБ подчеркнули, что кредитная организация, занимающая девятое место в стране по величине активов, будет работать в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.