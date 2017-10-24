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Форекс – работа, которая всегда с тобой

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Чего хотят люди во всем мире? Мира, счастья, богатства – да, но это слишком абстрактные понятия. В эпоху глобализации, интеграции и ротации товаров на полках магазинов, люди хотят стабильности. Точнее, стабильного заработка в нашем постоянно меняющемся мире.

Именно стабильность привлекает миллионы людей на внебиржевой рынок Форекс. Возможностью заработка, который не зависит от экономической ситуации в стране. За окном может быть кризис, могут закрываться предприятия или сокращаться рабочие места, однако все эти факторы не будут выбивать почву из-под ног и лишать вас стабильного материального положения. В том числе и от падения курса валюты страны, терпящей экономические неурядицы или роста курса, если в экономике все благополучно.

Ко всему прочему, трейдинг не обязывает ежедневно ходить на работу. Очень удобно инвестировать на мировом рынке, находясь дома, в поездке, в отпуске, словом, в любом месте мира, где есть интернет. Достаточно компьютера, планшета или смартфона с торговым терминалом, который легко скачать.

Не существует и жесткой привязки к определенному времени работы. Рынок функционирует круглосуточно, на нем есть место и для «сов», и для «жаворонков». Кроме того, трейдинг можно совмещать с основной работой.

Рынок абсолютно ликвидный, то есть всегда на ваши сделки найдётся контрагент – продавец или покупатель. Вопрос, конечно, только в цене, то есть в котировке валюты. В то же время человек не замкнут сам на себе, есть огромное число единомышленников, с которыми можно и нужно общаться в дилерских центрах и в сетях, обмениваться идеями, соображениями. Трейдинг – интеллектуальная интересная работа.

Очень демократичен и денежный порог входа в рынок, в отличие от многих иных сфер деятельности, например, недвижимости, бизнеса. Инвестировать можно, имея и несколько сотен долларов. Хотя, конечно, для более эффективной и безопасной работы предпочтительнее более значимые суммы - не менее пяти-десяти тыс. долларов.

Преимущество трейдинга заключается в том, что им могут заниматься люди самого разного возраста, склада мышления и профессии: и «физики», и «лирики». Для этого не обязательно быть профессиональным программистом или математиком. Освоить программу для трейдинга возможно любому. Современные технологии и всеобщая глобализация сделали пользовательские терминалы доступными и понятными, а полезную информацию и аналитику на расстоянии клика мышкой.

И все это действительно так, однако…

Да, здесь тоже есть слово «однако». Риски в профессии трейдера существуют. Очень многие спешат начать работу, привлеченные возможностью сиюминутного заработка, без необходимых знаний базового курса. Рынок инвестиций – работа, требующая знаний и навыков, поэтому необходимо обучение, как любому ремеслу. На валютном рынке свои закономерности, правила и условия, которые работают и которые нужно знать. Обучение доступно людям с любым образованием.

Подготовкой трейдеров занимаются многие обучающие центры и форекс-дилеры. Первоначальный курс, как правило, занимает одну-две недели. Это только основа, первое знакомство с деятельностью трейдера. Но и это уже позволяет понять важные закономерности, инструменты трейдинга, освоить компьютерные программы для него. Такой «старт-ап» нужно сочетать с тренировочными операциями на демо-счете – это аналог реальной торговли, с действительными рыночными котировками и графиками, но с условными деньгами, без вложений.

Более углубленные курсы предлагают специализированные школы, центры обучения. Это обучение может длиться несколько месяцев. При этом формируется и отрабатывается собственная торговая стратегия. Именно в ходе обучения появляется надежная торговая система, подтверждающая превышение доходов над потерями на демо-счете, в этот момент уже можно переходить на реальный счет, что лучше сделать под контролем трейдеров-преподавателей. Первые сделки можно осторожно пробовать через несколько недель обучения, ведь трейдерская деятельность – это постоянное обучение на практике, а лучший учитель – собственный торговый опыт.

 

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