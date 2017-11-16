Депутат Вишневский настаивает на повторной проверке дачи митрополита в Комарово

Глава фракции «Яблоко» петербургского парламента Борис Вишневский предложил провести повторную проверку дачи митрополита в Комарово. С такой просьбой он обратился к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко.

Вишневский просит проверить, «действительно ли в указанном жилом доме размещаются паломники, и куда и какое паломничество при этом они совершают». По мнению Вишневского, дом в Комарово не связан с совершением богослужений, поэтому уходит от налогообложения незаконно.

Комитет имущественных отношений передал РПЦ участок на улице Васильева в Комарово в 2013 году. Эта территория стала летней резиденцией митрополита Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Первую прокурорскую проверку дачи также инициировал Вишневский. В прокуратуре Петербурга тогда сообщили, что в передачи этой территории РПЦ не было нарушений.