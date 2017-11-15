Связанная с ректором Горного университета компания купит 144 га побережья Финского залива

Компания ООО «Северо-Запад Инвест», которую связывают с ректором Горного университета Владимиром Литвиненко, купит в собственность 144 га побережья Финского залива. Об этом рассказали в комитете имущественных отношений, передает «Фонтанка».

Восемь лет назад «Северо-Запад Инвест» выиграла права на аренду 144 га земли под Сестрорецком. Компания планировала намыть на участке 376 га земли и возвести 3,5 млн кв. м недвижимости. Инвестиции оценивались в 300 млн рублей.

Однако работы так и не начались – с 2009 года компания только подготовила проект планировки и межевания. В Смольном планируют оштрафовать инвестора, однако расторгать контракт с «Северо-Запад Инвест» городские власти не планируют. Компания, в свою очередь, намерена купить всю арендуемую землю.