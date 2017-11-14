В России рекордно подорожал бензин

Биржевые цены на бензин в России достигли рекордно высокой отметки. На это обратил внимание «Коммерсант».

Оптовые цены на топливо АИ-95 с 7 по 13 ноября выросли на 1,7% – до 44,99 тыс. за тонну. За это время АИ-92 подорожал на 2,3% и стал стоить 42,82 тыс. рублей за тонну.

Такой рост стоимости не характерен для российского рынка, отметили эксперты. Обычно оптовые цены на топливо начинают снижаться уже в октябре.

Одна из причин резкого роста – неожиданный сбой в работе Московского НПЗ «Газпром нефти». Начальник профильного управления ФАС Дмитрий Манохин рассказал, что недостающий бензин перенаправляют в Москву из Центральной России и Омского НПЗ, а рост цен стал «реакцией трейдеров». При этом в «Газпром нефти» заявили, что остановка в работе была плановой, а отгрузка топлива «осуществляется по плану».

В следующем году правительство планирует повысить акцизы на топливо дважды по 50 копеек. В рознице литр бензина подорожает примерно на 60 копеек. Таким образом государство хочет получить дополнительные деньги на строительство дорог в Крыму и Калининградской области