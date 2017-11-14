Протестировать бесплатный WiFi в автобусах Петербурга можно будет до декабря

Тестирование бесплатного WiFi в автобусах маршрутов №27 и №92 продлится до декабря 2017 года. Об это сообщил «Пассажиравтотранс», передает АБН.

До конца года «Пассажиравтотранс» начнет искать оператора, который предоставит доступ в интернет в городских автобусах. WiFi установят не на всех маршрутах, зато им оборудуют шаттлы для болельщиков ЧМ-2018.

Первый автобус с бесплатным WiFi в Петербурге запустили в декабре 2012 года. Он ездил по маршруту №101 (ст. метро «Старая деревня» – КАД – Кронштадт). Сейчас беспроводной интернет работает также в автобусах №39 и №39, которые курсируют между ст. метро «Московская» и аэропортом «Пулково».