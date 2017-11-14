  • 14 Ноябрь 2017
USD 15.11.2017 59.6207 +0.4384
USD ММВБ 21:17 0  
EUR 15.11.2017 69.6787 +0.7609
EUR ММВБ 21:17  
Нефть($) 14.11.2017 61.94 1.84
Нефть(p) 14.11.2017 3692.91 +136.05

Протестировать бесплатный WiFi в автобусах Петербурга можно будет до декабря

Автор:


© Фото: пресс-служба «Пассажиравтотранс»

Темы дня

В следующем году WiFi установят не на всех городских маршрутах.

Тестирование бесплатного WiFi в автобусах маршрутов №27 и №92 продлится до декабря 2017 года. Об это сообщил «Пассажиравтотранс», передает АБН.

До конца года «Пассажиравтотранс» начнет искать оператора, который предоставит доступ в интернет в городских автобусах. WiFi установят не на всех маршрутах, зато им оборудуют шаттлы для болельщиков ЧМ-2018.

Первый автобус с бесплатным WiFi в Петербурге запустили в декабре 2012 года. Он ездил по маршруту №101 (ст. метро «Старая деревня» – КАД – Кронштадт). Сейчас беспроводной интернет работает также в автобусах №39 и №39, которые курсируют между ст. метро «Московская» и аэропортом «Пулково».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.11.17
    Специализированное оборудование для гигиены
    10.11.17
    Плитка под мозаику – привлекательный и долговечный отделочный материал
    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»
    26.10.17
    Какую люстру выбрать?
    24.10.17
    Бренд качественной одежды из Петербурга

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram