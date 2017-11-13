Рост реальных зарплат в России обогнал инфляцию

Реальные зарплаты в России стали расти быстрее инфляции. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

С января по сентябрь 2017 года зарплаты россиян выросли на 2,5% за счет замедления инфляции. Она сократилась с 4,1% до 1,7%. По оценкам Центробанка, в ноябре-декабре «ситуация улучшится еще больше благодаря майским указам президента».

«Следует отметить, что в настоящее время рост реальной заработной платы носит позитивный характер и обеспечивает восстановление покупательной способности заработной платы после ее резкого снижения в 2015 году (на 9%) из-за высокой инфляции», – прокомментировали в Минтруда.

Ранее президент Владимир Путин снизил зарплаты госслужащих на 2018 год на 10%. Под действие соответствующего указа попали президент, премьер-министр, генеральный прокурор, глава Следственного комитета и сотрудники Счетной палаты.