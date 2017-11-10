В Петербурге начнут строить ледовую арену «Пулково»

В Петербурге начнется строительство ледовой арены «Пулково». Госстройнадзор выдал соответствующее разрешение.

Арену построят в поселке Шушары недалеко от «Экспофорума». Новый комплекс будет включать в себя каток, трибуны на 240 человек, раздевалки и помещения для персонала. Ее нужно построить до февраля 2019 года - до этого времени действительно разрешение Госстройнадзора.

В октябре президент Владимир Путин раскритиковал главу Петербурга Георгия Полтавченко за нехватку ледовых арен в городе. Тогда губернатор попытался оправдаться и сказал, что эта работа уже идет.