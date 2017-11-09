В парке Интернационалистов построят торговый комплекс с океанариумом

В парке Интернационалистов в Купчино построят торговый комплекс с океанариумом. Это следует из распоряжения Смольного, опубликованного 8 ноября.

Участок на проспекте Славы площадью в 35,2 тыс. кв. м власти города передали в аренду ООО «Оптима». Это компания должна построить в парке «Центр океанографии и морской биологии с торгово-развлекательным комплексом и объектами спорта». Сам океанариум займет не более 12% площади будущего объекта.

Срок аренды составляет восемь лет. Размер ежегодной платы – 5,5 млн рублей.

Проект создания океанариума в Купчино петербургские власти рассматривали еще в 2013 году. Тогда планировалось открыть объект в 2017 году. Однако строительство не началось, а в начале этого года проект пересмотрели.