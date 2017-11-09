С начала года скоростными поездами «Аллегро» воспользовалось рекордное количество пассажиров

С января по октябрь количество пассажиров, которые воспользовались скоростными поездами «Аллегро» на маршруте Петербург-Хельсинки, достигло рекордных 411 тыс. человек. Это на четверть больше, чем годом ранее, сообщила 9 ноября «Октябрьская железная дорога».

В целом пассажиропоток на этом направлении за год вырос на 23,7%. За десять месяцев этого года он составил 468 тыс. человек. Количество грузов, перевезенных через российско-финские границы, выросло на 8%.

Ранее россияне назвали «Аллегро» стал самым лучшим поездом России. Популярный среди петербуржцев «Сапсан» не вошел даже в пятерку рейтинга.