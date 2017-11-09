Бывший вице-губернатор Оганесян признался в хищении 50,4 млн рублей при строительстве стадиона в Петербурге

Бывший вице-губернатор Петерубрга Марат Оганесян призался в хищении 50,4 млн рублей при строительстве стадиона «Зенит-арена». Об этом накануне сообщила гордская объединенная пресс-служба судов.

После признания вины Оганесян ходатайствовал о досудебном соглашении. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Оганесяна задержали в ноябре 2016 года. Его обвиняют в мошенничестве при строительстве «Зенит-арены». По версии следствия, он похитил 50,48 млн рублей.

За что Оганесяна не любили ни застройщики, ни градозащитники и как ситуацию с задержанием прокомментировали политики, можно прочесть в большом материале "Санкт-Петербург.ру".

Стадион в Петербурге строили десять лет. Изначально, в 2007 году, его стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей. Однако потом она неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей по официальным данным. По подсчетам Transparency International – 50 млрд рублей.