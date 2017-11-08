В Петербурге за пять лет благоустроят 3,5 тыс. дворов

В Петербурге к 2022 году благоустроят около 3,5 тыс. дворов. Об этом 8 ноября сообщили в городском комитете по благоустройству.

Программа благоустройства на ближайшие пять лет уже сформирована. Помимо дворов в нее вошли 90 территорий общественный пространств.

Адресный перечень на 2018 год будет утвержден до конца декабря. Перед этим пройдет детальное обсуждение территорий с каждым из районов.

В рамках программы на 2017 год Петербург планировал благоустроить 564 двора. В настоящее время работы на 474 объектах уже завершены. До конца года закончится обустройство еще 90 территорий.