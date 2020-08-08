Аналитики назвали август традиционно неблагоприятным для рубля

Положение российского рубля на мировых рынках пока внушает оптимизм, считает главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Такое положение вещей, по его словам, сохранится пока доллар сдвигается до 73 рублей вместо заявленного максимума в 74,5 рубля. Эксперт добавил, что с психологической точки зрения важно, чтобы цены на нефть перешли отметку в 45,4 доллара.

Негативно на курс доллара, по мнению Гойхмана, влияет эпидемия коронавируса в США и нестабильная политическая ситуация накануне выборов в Америке.

При этом эксперт назвал август традиционно неблагоприятным для российской валюты.