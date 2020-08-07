УФАС объяснило, почему подорожали яблоки

Петербургское УФАС зарегистрировало подорожание яблок в торговых сетях города. По этому поводу объяснения дали «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «О’кей», «Лента», «Магнит», «Дикси», «Ашан».

Выяснилось, что увеличение стоимости яблок в этих магазинах связано с повышением закупочной цены с начала мая по начало июля. Речь идет о таких сортах яблок, как «Голден», «Гала», «Гренни Смит» и «Симиренко».

Представители торговых сетей объяснили, что цены на яблоки упадут, как только в магазины начнут поступать плоды урожая из России.