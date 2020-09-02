Мифы и правда о многоуровневом маркетинге

Миф №1. МЛМ — это нелегальный бизнес

Правда: заблуждение связано с печально знаменитой историей финансовой пирамиды МММ. Действительно, финансовая пирамида — это распространённая схема мошенничества, в основе которой лежит сбор инвестиций под несуществующую компанию.

В отличие от пирамиды, многоуровневый маркетинг — один из старейших видов торговых отношений. Его, например, использует Amway — международный производитель товаров для поддержания красоты, здоровья и ведения домашнего хозяйства. Компания успешно существует на мировом рынке более полувека, а её репутация подтверждена профессиональным сообществом. Только в России Amway является членом шести ассоциаций, среди которых Торгово-промышленная палата РФ и Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены.

Миф №2. МЛМ приносит доход только отдельным людям

Правда: доход партнёров МЛМ-компаний напрямую зависит от их активности и желания. Маркетинговые планы обычно достаточно гибки и позволяют адаптировать интенсивность и нагрузку под свои возможности. При этом партнёром компании можно стать лишь после регистрации в налоговых органах Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя, самозанятого или юридического лица. И, кстати, это ещё одно доказательство прозрачности и легальности деятельности в рамках МЛМ.

Миф №3. МЛМ не приносит дохода

Правда: ограничений размера дохода в МЛМ нет, хотя, действительно, на первых порах у начинающих бизнесменов он невелик. При этом компания заинтересована, чтобы партнёры развивались и зарабатывали больше — ведь от этого зависит и её доход. Например, компания Amway предлагает новичкам обучение в собственной Академии и предлагает вознаграждения уже с самой первой покупки.

Миф №4. Раз продукция продаётся через МЛМ, она плохого качества

Правда: прямые продажи дают МЛМ-компаниям возможность уйти от огромных расходов на помощь посредников — разнообразных торговых организаций. Эти средства инвестируются в инновационные исследования.

Кроме того, качество своих товаров производители неизбежно обязаны подтверждать всеми требуемыми со стороны государства сертификатами и лицензиями. Например, продукция для здоровья NUTRILITE Amway, кроме всех документов о государственной регистрации, подтверждающих её безопасность, имеет и самый авторитетный международный сертификат качества GMP.

Миф №5. МЛМ — это работа на ногах

Правда: торговый агент с чемоданчиком, полным образцов товаров, пожалуй, остался только в кинофильмах. С развитием новых технологий самым эффективным каналом для налаживания контактов с покупателями стал интернет. Сегодня партнёры МЛМ-компаний общаются с покупателями в Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках, превращая социальные сети в удобные и привлекательные торговые площадки, при этом соблюдая нормы цифровых коммуникаций.

Неоспоримым достоинством сетевого маркетинга как способа ведения собственного бизнеса является его гибкость и адаптивность. Партнёрство с МЛМ-компанией может стать надёжным способом дополнительного заработка, а может вырасти в крепкое и перспективное дело. Главное — победить свои собственные страхи и перестать верить старым мифам.