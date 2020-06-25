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АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка «Санкт-Петербург» на уровне A(RU), прогноз «Стабильный»

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© Фото: Владимир Астапкович / РИА «Новости»

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Сегодня банк «Санкт-Петербург» входит в число двадцати крупнейших кредитных организаций Российской Федерации.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг банка «Санкт-Петербург» на уровне A(RU), прогноз «Стабильный». Подтверждение кредитного рейтинга отражает ожидания аналитиков АКРА, что банк продолжит занимать лидирующие позиции на рынке банковских услуг Северо-Западного региона.

Высокая оценка деятельности банка агентством обусловлена устойчивыми рыночными позициями банка в российском финансовом секторе, в целом, и в Петербурге и Ленобласти, в частности. В течение следующего года банк продолжит укреплять своё присутствие в РФ, используя накопившийся опыт работы в регионе и устоявшиеся партнерские отношения с клиентами и органами власти.

Также в качестве позитивного фактора агентство отмечает снижение аппетита к риску на фоне неблагоприятной экономической ситуации. Так, банк принял решение на время приостановить выплату дивидендов и выкуп акций, а также скорректировал практически в два раза в сторону понижения планы по росту объёмов кредитования – до 8% в 2020 году. По мнению аналитиков агентства, данные меры поддержат способность банка абсорбировать непредвиденные убытки в следующие 12-18 месяцев.

Адекватная позиция по достаточности капитала базируется на текущем относительно комфортном уровне капитализации и проверенной временем способности банка генерировать предсказуемый доход.

Аналитики АКРА также отмечают, что помимо узнаваемого бренда стабильность бизнеса банка во многом достигается благодаря относительно высокой диверсификации деятельности по отдельным контрагентам в сравнении с прочими российскими банками.

Сегодня банк «Санкт-Петербург» входит в число двадцати крупнейших кредитных организаций РФ и является одним из самых значимых региональных банков в стране. Банк осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Петербурга, Ленобласти и Москвы. К приоритетным направлениям деятельности банка относятся кредитование юридических и физических лиц, операции на межбанковском и валютном рынках, обслуживание юридических лиц, а также операции с ценными бумагами.

Подробнее о рейтинге АКРА: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/1915

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